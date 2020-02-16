Александр Емельяненко подарил Кадырову чемпионский пояс

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко передал в подарок главе Чечни Рамзану Кадырову чемпионский пояс.

Во время тренировки Емельяненко встретился с одним из руководителей клуба «Ахмат» и личным охранником Кадырова Абузайдом Висмурадовым, пишет «Чемпионат».

Этот пояс Емельяненко завоевал в бою со стронгменом Михаилом Кокляевым, передает РЕН ТВ.

Напомним, глава Чечни вызвал Емельяненко на поединок. Емельяненко заявил, что согласен провести бой.