Госдума одобрила наделение Роскомнадзора правом блокировать интернет-ресурсы за цензуру

Депутаты Госдумы одобрили в основном чтении законопроект, наделяющий Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ.

В соответствии с проектом закона, вводится статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Генпрокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, который допускает дискриминацию в отношении материалов российских СМИ, передает ТАСС.

Действие документа распространяется на YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, в том числе он может замедлять их трафик.

Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1».

Роскомнадзор из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ попросил IT-компании России создать отечественные видеохостинги и популяризовать их.