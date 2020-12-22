В ОНФ объяснили утрату доверия к главе Хакасии со стороны местных жителей

«Со стороны Коновалова не видно никаких активных действий по развитию экономики, а бюджет Хакасии только иссякает», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель регионального исполкома ОНФ Евгений Мамаев. Так он объяснил результаты соцопроса, который выявил утрату доверия к главе Хакасии Валентину Коновалову со стороны местных жителей. Кроме того, 60% респондентов выразили неудовлетворенность текущим положением дел в регионе.

«В первую очередь, запрос граждан на смену главы региона связан с разочарованием от неисполнения предвыборных обещаний. Уже два года не реализуются его планы принять «Закон о детях войны», ввести ипотеку для молодежи и найти источник дохода в региональный бюджет в размере 30 млрд рублей», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ Евгений Мамаев.

Собеседник напомнил, что глава Хакасии обещал «становление промышленных и народных предприятий в республике». «Но мы не видим никаких активных действий по развитию экономики. Наш бюджет только иссякает – по сравнению с 2018 годом наблюдается потеря 10 млрд рублей собственных доходов региона», – заключил Мамаев.

Ранее в республике Хакасия проводилось социологическое исследование, по результатам которого большинство жителей республики (60,2%) выразили неудовлетворенность текущим положением дел в регионе. Первостепенными проблемами, по мнению жителей исследованных территорий Республики, являются низкий уровень доходов, проблемы в сфере ЖКХ и качество оказания медицинской помощи.

72,5% жителей Хакасии убеждены, что Валентин Коновалов утратил и уже не сможет вернуть доверие населения. В связи с этим констатируется, что жители уже вышли из режима ожидания: психологический срок, который давали новому главе республики для того, чтобы войти в курс дела и сформировать команду, уже истек, большинство жителей региона разочарованы в работе губернатора. В настоящий момент население активно демонстрирует запрос на смену главы Хакасии.

Результаты регионального опроса подтверждают федеральные рейтинги главы Хакасии Валентина Коновалова. По данным Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) на протяжении 2020 года Валентин Коновалов занимал последнее или предпоследние места в рейтинге влияния глав субъектов РФ. Так, в ноябре глава Хакасии занял 82 место.

Напомним, в ноябре 2020 года в Хакасии был запущен процесс отставки губернатора Валентина Коновалова. По мнению депутата Верховного совета Хакасии Вячеслава Тутатчикова, «в отношении губернатора накопилось столько негатива, что отрешение Коновалова от должности все-таки произойдет».

Ранее директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский рассказал газете ВЗГЛЯД, что «еще с 2018 года Коновалову не раз поступали сигналы и предложения помощи, но губернатор их игнорировал, демонстрируя максимальное неумение управлять регионом».

Валентин Коновалов был избран главой республики 11 ноября 2018 года.