У Эстонии не оказалось денег не испытания лекарств от коронавируса

Эстонское предприятие Icosagen не может закончить клинические испытания лекарства от коронавируса из-за нехватки денег, сообщил владелец предприятия, биомедицинский технолог, академик Март Устав.

По словам ученого, коронавирус постоянно мутирует, и общественность встревожена распространяющимся в Великобритании новым штаммом. Академик заявил, что предприятие Icosagen создало эффективное лекарство от коронавируса, которое успешно прошло испытания на животных, однако на вторую фазу, то есть клинические испытания на людях, у фирмы нет денег, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал эстонского телерадиовещания ERR.

Разработчики эстонского лекарства отмечают, что одним из компонентов препарата являются взятые у одного тартуского пациента антитела, которые, по мнению Устава, способны одолеть большинство известных мутаций. Для того, чтобы закончить эксперимент нужно 10 млн евро, которые эстонским ученым не по карману.

На 21 декабря 2020 в Эстонии зафиксировано 22 тыс. 83 случая заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 289 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Эстонии составляет 181 человек. В активной фазе болезни находятся 8 тыс. 225 человек, из них 33 в критическом состоянии. Уровень летальности: 0.82%. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на понедельник, 21 декабря 2020 года, в Эстонии: 13 тыс. 677.

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств, в том числе Россия.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».