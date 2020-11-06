Киев счел «манипуляцией» разговоры о «войне» с Россией за воду

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что «войны» с Россией за воду для Крыма не будет.

«Нет. Ее не будет, я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно: сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1» ответ Ермака на вопрос, будет ли «война» с Россией за воду. На вопрос, уверен ли он, что Крым вернется в состав Украины Ермак ответил: «Абсолютно». При этом он заявил, что не знает, когда это произойдет.

Также Ермак заявил, что считает ошибкой даже разговоры о том, чтобы отказаться от Крыма и Донбасса. «Никогда при президенте Зеленском Украина не утратит свою независимость и никогда не будет уступать свою свободу, свою территориальную целостность, суверенитет. Я считаю большой ошибкой даже разговоры о том, чтобы в 21-м веке отказаться от своих законных территорий, это касается и Донбасса, и Крыма», – сказал Ермак.

По его мнению, для урегулирования этих вопросов есть дипломатический путь. «Мы никогда не остановимся относительно прекращения войны (в Донбассе), но пути к этому прекращению могут быть разными», – добавил он. Ермак считает, что Киев должен поддержать людей в этих регионах, многие из которых якобы настроены проукраински. «И это очень долгая и кропотливая работа. Для того, чтобы вернуть не только территории, но и вернуть этих людей», – отметил он, признав, что для восстановления Донбасса у страны не хватит средств, поэтому Киев рассчитывает на помощь международных партнеров.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Правительство направит около 50 млрд рублей на реализацию этого плана. 11 октября Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму будут выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения.

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