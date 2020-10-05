На петербургского врача завели дело за нападение на женщину

Заместителя главного врача 26-й горбольницы Санкт-Петербурга Владимира Брацлавского уволили, в отношении него завели уголовное дело по статье «хулиганство», сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Уже возбуждено уголовное дело, соответственно, его расследованием занимаются правоохранительные органы. По информации из больницы с сегодняшнего дня с ним прекращены трудовые отношения», – передает телеканал «360» слова пресс-секретаря Ольги Рябининой.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко, 4 октября в полицию Курортного района Санкт-Петербурга с заявлением обратилась местная жительница, которая рассказала, что накануне в супермаркете на нее напал неизвестный мужчина и нанес телесные повреждения.

«На основании сведений, полученных после опроса свидетелей, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», – добавил он.

Позднее правоохранители установили личность оппонента заявительницы и доставили его в отдел полиции для допроса.

«У него изъяли травматический пистолет. По итогу проведения с ним процессуальных действий мужчина был в качестве подозреваемого привлечен в рамках данного уголовного дела. Сейчас расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемого», – заключил Степченко.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором мужчина с пистолетом угрожает женщине на парковке. В нем узнали человека, похожего на анестезиолога-реаниматолога Владимира Брацлавского. По версии пострадавшей Елены Кочетковой, он напал на нее из-за замечания по поводу слишком громкого разговора по телефону в магазине в Зеленогорске. Затем мужчина продолжил конфликт на парковке, угрожая как женщине, так и ее мужу.

Сам доктор заявил, что не избивал женщину, и обвинил ее и ее мужа в вымогательстве. Однако сотрудники магазина, где произошло столкновение, подтвердили, что мужчина действительно избил потерпевшую.