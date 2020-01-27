Медведев поручил «Единой России» спрашивать за результаты с нового правительства

Председатель «Единой России», замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что партия поддерживает новое правительство и будет объективно оценивать его работу, «спрашивать за результаты».

«Единая Россия» должна объективно оценивать работу правительства, чтобы каждое решение, которое принимается в Москве, отвечало запросам, отвечало нуждам людей на местах. Конечно, мы в этом смысле должны будем в максимальной степени координироваться с правительством, спрашивать за результаты работы – и с точки зрения качества исполнения, и за сроки реализации», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Он отметил, что таким образом партия действовала и раньше, при других составах правительства.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что на партию возлагается «двойная ответственность». «С одной стороны мы единственная пропрезидентская сила в нашей стране, то есть наша партия поддерживает заявленный президентом курс по всем направлениям. <...> С другой стороны, мы единственная партия, которая способна вести работу по реализации президентского послания по всей стране», – пояснил он.

Председатель партии также предложил организовать встречу руководства «Единой России» с новым составом правительства, уточнив, что реализацию мер, о которых в своем послании Федеральному Собранию заявил Владимир Путин, нужно обеспечить в короткий срок.

«Здесь «Единая Россия» могла бы помочь правительству в этой сфере, наладить совместную работу, чтобы быстрее подготовить качественные законопроекты, провести консультации с представителями правительства, в том числе с социальным блоком и другими коллегами по всем чувствительным вопросам», – заявил Медведев.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив его на должность заместителя председателя Совета безопасности России. Позже Медведев объяснил отставку правительства. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин.

До этого Путин выступил с посланием Федеральному собранию, значительную часть которого он посвятил социальным вопросам.

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