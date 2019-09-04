Безруков предложил ввести «мзду» на прокат иностранных фильмов в России

Актер Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат западных фильмов в России.

«Господа, мы на своей территории, мы в России договариваемся, чтобы подвигали западную премьеру, уговариваем. Как можем подвигаем, но ситуация до сих пор не решена. Если бы, допустим, проблема была решена в плане мзды. <...> Вот если начать брать мзду, я серьезно, за прокат на нашем рынке», – передает ТАСС слова Безрукова.

Он добавил также, что центральные каналы недостаточно времени уделяют отечественным фильмам и спектаклям, особенно детским.

«Раньше контент был детский и взрослый, детского было около 50 процентов. А уж в субботу и воскресенье, особенно в воскресенье взрослым делать было нечего вообще. «Утренняя почта», «Музыкальный киоск» - какой контент был, и рекламы не было, поэтому не нужно было воевать за время. Сейчас по телевизору тоже есть законы рекламы, никто не будет рисковать», – сказал Безруков.

Он отметил, что что раньше телеверсии спектаклей демонстрировались по центральным каналам в прайм-тайм, а сейчас они просто отказываются брать их в сетку.

«Сейчас по центральным каналам вы эти спектакли не увидите. Я сам много раз приходил со смонтированным хорошим спектаклем, как кино – «не наш контент» – сказал Безруков.

Напомним, в августе президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов рассказал, что в следующие несколько лет Россия выделит на программу рибейта – возмещения части затрат зарубежным компаниям, снимающим кино на российской территории – в общей сложности 3,77 млрд рублей.

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