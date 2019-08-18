Россия решила компенсировать зарубежным кинокомпаниям 3,7 млрд рублей

В следующие несколько лет Россия выделит на программу рибейта – возмещения части затрат зарубежным компаниям, снимающим кино на российской территории – в общей сложности 3,77 млрд рублей, рассказал президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

«Осенью это может заработать, мне буквально вчера пришел проект постановления на 70 страницах, сейчас мы вносим последние штрихи... Планируется выделить 70 млн в этом году, в следующем – 700 млн рублей и по 1,5 млрд в следующие два года», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что зарубежным компаниям планируется возвращать от 30 до 40% расходов. Программа рассчитана на четыре года. Оператором будет российский экспортный центр. При нем будет создана экспертная группа с представителями Минкультуры и отрасли.

«На следующей неделе мы будем обсуждать состав экспертного совета», – сказал Сельянов.

В июне сообщалось, что Минэкономразвития подготовил проект постановления правительства, согласно которому иностранным компаниям будут возмещаться затраты на съемки фильмов, сериалов, а также производство любой аудиовизуальной продукции в России.