В МЭР предложили возмещать иностранцам траты на съемки в России

Минэкономразвития подготовил проект постановления правительства, согласно которому иностранным компаниям будут возмещаться затраты на съемки фильмов, сериалов, а также производство любой аудиовизуальной продукции в России.

Согласно пояснительной записке, предложение направлено в числе прочего на достижение к 2024 году показателя по объему экспорта услуг в размере $100 млрд в год, следует из информации, размещенной на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Проект предполагает, что субсидия будет рассчитываться с учетом документально подтвержденных затрат компаний, которые прошли предварительный отбор, на аренду аппарата для съемки и работы с аудио, осветительные приборы и аренду сценических объектов: павильонов, декораций, макетов местности и прочего, пишет «Интерфакс».

Минэкономразвития также предлагает выдавать субсидии на услуги российских компаний, работающих с производством и постпроизводством в кино. Рибейты (система частичного возврата средств, потраченных кинематографистами на съемки на территории России) можно получить, если в кинопроизводстве будут задействованы российские специалисты: режиссеры, операторы, сценаристы, актеры, дублеры, массовка и другие.

Размер субсидий будет вычисляться, исходя из результатов квалификационного теста: проект должен набрать не менее 17 баллов из возможных 41. Проект предполагает возмещение 25% понесенных на территории России затрат и 30% – в случае создания в фильме «позитивного образа России». Для создания образа важно будет показать связанные с Россией локации, архитектурные объекты, объекты культурного наследия или элементы национальной культуры и национальные атрибуты.

Ранее глава Минкультуры Владимир Мединский рассказал о системе рибейтов в России, предложив кинокомпании Sony Pictures Entertainment снимать фильмы в России.