Мединский предложил Sony снимать фильмы в России

Российский министр культуры Владимир Мединский во время встречи с представителями кинокомпании Sony Pictures Entertainment предложил им снимать фильмы в России, сообщает пресс-служба ведомства.

Рабочая встреча с руководством кинокомпании состоялась в Министерстве культуры, в ней участвовали генеральный директор Sony Pictures Entertainment Тони Винсикерре, президент компании по всемирному маркетингу и дистрибуции Джош Гринштейн, гендиректор Sony Pictures Releasing в России Антон Сиренко, директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова и председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, пишет РИА «Новости».

«Мы в России начали программу так называемых рибейтов (система частичного возврата средств, потраченных кинематографистами на съемки на территории России – прим. ВЗГЛЯД). Российские ландшафты, климат, дают возможность проводить любые киносъемки. Во-первых, мы готовы предоставить различные виды рибейтов. В разных регионах разные условия возмещения, но обычно это от 15 до 20 процентов. Во-вторых, предложить любую административную помощь, в том числе по линии министерств культуры регионов», – сказал Мединский.

По словам министра, в некоторых российских регионах систему рибейтов уже запустили, а в других она должна запуститься в ближайшее время.

«Если вы захотите снимать фильмы в каком-то конкретном месте, мы сделаем программу рибейтов специально для вас, это абсолютно точно», – пообещал Мединский.

Он также предложил подумать о новом законе, который избавил бы специалистов из-за рубежа от необходимости получать визу или разрешение на работу. Министр отметил, что российские кинематографисты тоже заинтересованы в совместных с иностранными студиями съемках фильма.