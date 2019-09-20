Эксперт: Украине негде взять газ, кроме как у Газпрома

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20 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 18:17  |  vz.ru
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Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах

Газовые отношения России с Украиной получили шанс на восстановлениеФото: Gleb Garanich/Reuters
Конструктивная и очень позитивная атмосфера – так охарактеризовали трехсторонние газовые переговоры Россия и Еврокомиссия. А украинский министр энергетики был готов договориться по транзиту уже сегодня. Такого оптимизма в отношениях двух стран не было уже давно. Однако для достижения полной договоренности Москве и Киеву придется пойти на существенные взаимные уступки. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов

В поисках нового «майора Евсюкова» сотрудников МВД регулярно прогоняют через американский тестФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Перестрелка между полицейскими на станции московского метро «Рязанский проспект» вызвала массу вопросов. Неясно, как убийца сумел пройти все проверки, попасть на службу и даже получить табельное оружие. Вопрос и к сотрудникам службы собственной безопасности, которые оказались неготовыми к задержанию вооруженного подозреваемого. Эксперты говорят о ряде существенных проблем в органах внутренних дел. Подробности...
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Эстония потребовала от Украины ускорения

Многие на Украине все еще верят в евроинтеграциюФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Европе растет усталость от Украины. Причина этого – отсутствие перемен, коррупция и засилье олигархов. Президент рассказала, какие действия Киева могут изменить мнение европейских политиков, которые видят все меньше причин для продления антироссийских санкций. Но выполнить эти условия Украине будет практически невозможно. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Сексуальные ориентации только кажутся элитарными

Андрей Бабицкий, журналист
Левацкая интеллигенция на западе сосредоточила в своих руках колоссальную власть и может подвергнуть остракизму всякого, кто выступает против ее нововведений. А они становятся все более многообразными: от нескольких десятков гендерных идентичностей до людоедства. Подробности...

Письмо священников каждый прочитал по-своему

Сергей Худиев, публицист, богослов
Нет ничего плохого или неправильного в том, чтобы стремиться к облегчению участи заключенных; беда может прятаться в деталях, потому что заступаться можно по–разному. Можно искренне хотеть добра и послужить злу. Подробности...
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Зачем реанимировали самого опасного врага Советской армии

Дмитрий Дабб, кинокритик
С точки зрения Голливуда, Рэмбо стал самым сложным противником группировки СССР в Афганистане. Но в остальном США подозревали, что он является орудием в руках «пятой колонны» и хочет развалить страну изнутри. Теперь двойной агент возвращается. Подробности...
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          • Скорее, противник

          • Тактический партнер

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          • Религиозное таинство

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              Эксперт: Украине негде взять газ, кроме как у Газпрома

                 20 сентября 2019, 17:20
              Фото: Грабар Виталий/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Эксперт назвал фантастикой заявление Минэнерго Украины о том, что у Украины якобы есть несколько вариантов по импорту газа напрямую из России. Сегодня глава ведомства заявил, что Киев якобы рассматривает варианты покупки голубого топлива не только у Газпрома.

              Украина готова обсудить возможность вернуться к импорту газа напрямую из России, от чего отказалась еще в 2015 году. Об этом в пятницу заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель. При этом он отметил, что покупать российский газ Украина может не только у Газпрома, в России «есть и другие поставщики – другие компании, которые могут это совершать». Плюс кроме России могут быть и другие поставщики импортного газа на Украину, добавил он.

              Но вопрос восстановления импорта для Украины не в приоритете у России. Кроме того, у Украины нет реальной альтернативы кроме российского газа, отмечают эксперты.

              «Украине неоткуда больше брать газ, поэтому сложно понять, что украинский министр имеет в виду. Возможно, сложилась информационная картина, что он всячески договаривается с Россией, поэтому ему приходится делать такой риторический откат. Слово Газпром на Украине зачастую воспринимается как красная тряпка, и если договариваешься с Газпромом, то это еще хуже, чем договариваться с Россией», - предполагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

              «Другой вариант: возможно, Еврокомиссия, говоря о либерализации рынка газа, подразумевала это не только со стороны Украины, но и со стороны России. Однако для Украины никакой разницы нет. Даже если бы газ поставлял другой поставщик из России – Новатэк или Роснефть, то добыча у них в Западной Сибири, поэтому стоимость доставки для Украины будет высокой», – говорит Юшков.

              В России только Газпром имеет право экспортировать газ за рубеж, если речь идет о трубопроводных поставках. Ни у Роснефти, ни у Новатэка или других компаний такого права нет, и правительство России вряд ли изменит ситуацию ради Украины.

              «Это принципиальная позиция внутри России. Потому что, если этот рынок либерализовать, то начнется конкуренция на рынке сбыта между российскими компаниями, что приведет к падению цены и ударит по доходам бюджета. Чем ниже цена, тем ниже расчет НДПИ и экспортной пошлины», – поясняет Игорь Юшков. К тому же, у Новатэка и Роснефти нет лишнего трубопроводного газа для Украины.

              Никаких других поставщиков газа не из России Украине не найти.  Это стоит уже признать. Тот же реверсный газ из Польши, Венгрии и Словакии, который с 2015 году закупает Украина в объеме 10 млрд кубометров – тот же российский газ, который перепродают с наценкой Украине европейские трейдеры.  Эта схема устраивает всех, Газпром в любом случае продает эти объемы и получает за них европейскую цену.  Но этот канал поставки возможен только при условии сохранения транзита через Украину. В самой Польше, Венгрии и Словакии нет лишнего газа, они сами импортозависимы. Прибалтика тоже импортер газа. Румыния добывает топливо, но его мало для экспорта.

              Проект поставки импортного газа из Азербайджана через Турцию по Трансбалканскому газопроводу, который ранее рассматривал Киев, из области фантастики,

              говорит Юшков. Потому что у Азербайджана просто нет лишнего газа для продажи, ему даже пришлось восстановить закупки российского голубого топлива.

              Остается только одна альтернатива для Украины – это поставки СПГ через польский терминал. И СПГ может быть любым – и от российского Новатэка, и от американских производителей, и от катарских. Первый минус в том, что это топливо будет определенно дороже российского трубопроводного. Второй минус – потребуются вложения в организацию технической доставки СПГ из Польши на Украину в реверсном режиме по трубам. Это возможно только при отсутствии транзита из России. Третий минус – польский СПГ-терминал может принимать вдвое меньше газа, чем потребляет Украина: 5 млрд кубов против 10 млрд кубов. То есть, этого Украине будет недостаточно, ей потребуется еще 5 млрд кубов все равно закупать у Газпрома напрямую. Это если не учитывать тот факт, что Польша сама хочет отказаться от российского газа, и для этого ей самой понадобится СПГ. Расширение терминала до 7,5 млрд кубов – это время, которого у Украины сейчас нет.

              «Какой вариант ни возьми – все притянуты за уши. Это фантастика», – заключает Юшков. И эти проекты точно не решаемы до января 2020 года.


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