Путин прибыл в Оренбург

Президент России Владимир Путин в четверг вечером прибыл из Ижевска в Оренбург, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент посетит полигон «Донгуз», где [в пятницу] пройдет основной этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2019». Формирования Вооруженных Сил России во взаимодействии с воинскими контингентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана отработают совместные действия по отражению наступления условного противника», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, на полигоне, как ожидается, состоится двусторонняя встреча главы российского государства с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Ранее Минобороны раскрыло план командно-штабных учений «Центр-2019». При этом глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркивал, что учения не направлены против других стран.

Учения «Центр – 2019» проходят с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях принимают участие порядка 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Кроме того, в маневрах принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

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