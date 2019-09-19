Кувшинников вступил в должность губернатора Волгоградской области

Победивший на выборах в единый день голосования Олег Кувшинников вступил в должность губернатора Вологодской области.

Церемония инаугурации прошла в Большом зале правительства региона в присутствии депутатов законодательного собрания области, председателя региональной избирательной комиссии, представителей судов и других ведомств, передает РИА «Новости».

«Вступая в должность губернатора Вологодской области, клянусь добросовестно исполнять обязанности губернатора области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы населения области, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Вологодской области», – сказал, принося присягу, Кувшинников.

Избирательная комиссия Вологодской области 11 сентября утвердила результаты выборов губернатора. С результатом 60,79% победу одержал Кувшинников.