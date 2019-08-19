Гражданка Армении погибла в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском

В Новосибирской области опрокинулся микроавтобус, погиб один человек, девять человек пострадали, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Карасукского района.

По информации ЕДДС, «один погибший – гражданин Армении». Среди пострадавших – граждане Киргизии и Узбекистана, передает ТАСС.

При этом «НДН.инфо» со ссылкой на главк МВД по области уточняет, что погибла женщина 1957 года рождения.

ДТП произошло в 23.20 (19.20 мск). Водитель не справился с управлением, микроавтобус опрокинулся в кювет.

Микроавтобус Honda двигался из Новосибирска в сторону Карасукского района, передает РИА «Новости».

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