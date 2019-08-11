Глава кабмина России Дмитрий Медведев прибыл в Туркмению для участия в первом Каспийском экономическом форуме.

На полях форума российский премьер проведет встречу с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает РИА «Новости».

Глава правительства России выступит на пленарном заседании КЭФ.

Напомним, КЭФ станет первым международным мероприятием с участием Бердымухамедова после того, как появились слухи о его смерти.

Власти страны опровергли заявления СМИ о смерти Бердымухамедова.

В мае президент Туркмении подарил Медведеву щенка алабая.

Медведев рассказал, что щенок получил кличку Айк и живет в его официальной резиденции в Подмосковье.