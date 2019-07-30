В Крыму пожаловались на унижения со стороны Евросоюза

Член Общественной палаты России, глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер сообщил, что во время получения визы в ЕС для участия в совещаниях ОБСЕ и сессиях ООН он регулярно сталкивается с унижением.

«Всегда, когда я выезжаю на территорию Европы, мне открывают визу на отдельном листочке с указанием, что Крым является составной частью Украины. Это унижение. Я, честно говоря, в последний раз даже хотел из-за этого отказаться от поездки. Как это так: мне, гражданину Российской Федерации, выдают визу на отдельном листочке, вместо того чтобы поставить этот штамп непосредственно в мой загранпаспорт», – заявил Абажер, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что подобное обращение – нарушение свободы передвижения жителей полуострова.

В феврале 2019 года глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что отсутствие у жителей Крыма возможности получить шенгенские визы является дискриминацией.