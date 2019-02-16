Лавров обсудил с Могерини невыдачу шенгенских виз крымчанам

Отсутствие у жителей Крыма получить шенгенские визы является дискриминацией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Еще один конкретный аспект, который сейчас приходит на ум – это визовая дискриминация граждан России, живущих в Крыму, поскольку на них не распространяется возможность получения шенгенских виз», – цитирует ТАСС выступление Лаврова по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что накануне говорил об этом с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и другими представителями Евросоюза.

Напомним, еще в июле 2017 года депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом направляла запрос Могерини по поводу получения жителями Крыма шенгенской визы.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что страны ЕС нарушают всевозможные международные обязательства, отказывая жителям Крыма в выдаче шенгенских виз.