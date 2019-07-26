Зеленский и Волкер выразили надежду на мир в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером и постпредом США при ЕС Гордоном Сондландом.

«Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня в Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным», – говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.

Напомним, в воскресенье в Донбассе вступило в силу соглашение о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном режиме прекращения огня.

Вооруженные силы Украины сорвали перемирие спустя менее 13 часов после его вступления в силу. После этого ВСУ обстреляли специалиста, устанавливающего камеры для фиксации нарушений режима огня. Кроме того, под огнем оказались журналисты.