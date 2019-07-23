ВСУ обстреляли специалиста, устанавливающего камеры для фиксации нарушений режима огня

Снайпер ВСУ обстрелял специалиста из ДНР, который в районе горловского поселка Гольмовский устанавливал камеры наблюдения с целью фиксации нарушений режима прекращения огня, сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной республики Даниил Безсонов.

«Ведение снайперского огня украинскими оккупантами из 30-й бригады на горловском направлении. Огонь велся по специалисту связи, устанавливавшему камеру наблюдения для контроля за обстановкой вблизи линии соприкосновения и фиксации нарушений прекращения огня», – рассказал Безсонов.

По его словам, такие действия снайпера ВСУ подтверждают, что командование «ООС» сознательно не доводит до военнослужащих в Донбассе сообщения о действующем перемирии, пишет Донецкое агентство новостей.

«Важно отметить, что военнослужащие Народной милиции не поддаются на провокации оккупантов и строго придерживаются соблюдения перемирия», – отметил начальник пресс-службы.

Сообщается, что огонь по поселку Гольмовский зафиксировали 22 июля в 14.20 по донецкому (идентично с мск) времени.

Напомним, 21 июля в 00.01 в Донбассе вступило в силу соглашение о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном режиме прекращения огня, которое было согласовано на переговорах Контактной группы в Минске 17 июля.