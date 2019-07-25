Путин поручил следить за незаконной рубкой леса с помощью ГЛОНАСС

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 сентября создать рабочую группу для мониторинга нарушений в рубке леса, в том числе с использованием ГЛОНАСС.

Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам совещания по вопросу «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», состоявшегося 19 июля 2019 года.

Ранее СМИ сообщали, что именно массовая незаконная вырубка леса может быть одной из причин наводнения в Иркутской области. 19 июля Путин заявил, что очень важно усилить борьбу с незаконной вырубкой леса, а также сообщил о планах обсудить тему лесопользования на ближайшем заседании Госсовета.

Кроме того, Путин поручил вице-премьеру – полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу обеспечить установление запрета на предоставление гражданам участков в границах зон затопления и подтопления. Установленный срок выполнения – 1 марта 2020 года. Ответственным за выполнение поручения назначен Трутнев.

Президент также поручил кабмину совместно с правительством Иркутской области рассмотреть вопрос о размещении в Тулуне новых производств, создания новых рабочих мест. Срок выполнения поручения – 1 сентября 2019 года. Ответственные – премьер-министр Дмитрий Медведев и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Также Путин поручил до 1 августа завершить формирование списков пострадавших от наводнения в Иркутской области и до 10 августа совершить выплаты в полном объеме.

На прошлой неделе Путин посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области, пообщался с местными жителями и провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка.

При этом Путин выразил неудовлетворение работой по ликвидации последствий паводка и раскритиковал власти за медлительность при размещении пострадавших. Глава государства также пообещал осенью вновь посетить Приангарье, чтобы проинспектировать ход восстановительных работ.