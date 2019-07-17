В США назвали Украину «лабораторией» перед возможным конфликтом с Россией

Чиновник Госдепартамента США Джордж Кент заявил в интервью американскому изданию, что борьба между Украиной и ополченцами республик Донбасса может стать для американской армии потенциальным предвестником того, что может произойти в случае конфликта с Россией.

«Украина – это лаборатория методов и процедур. Российская армия организовала там школу по подготовке снайперов. Вместо того чтобы делать это в России, они делают это на линии фронта на Украине. Большую часть оружия, которое они разрабатывают и которое затем появляется в других местах, включая Сирию, они сначала испытывают на Украине», – заявил заместитель помощника госсекретаря в европейском и евразийском бюро Госдепартамента Джордж Кент в интервью Military Times, передает «Иносми.ру».

Он добавил, что «доктрина гибридной войны» применялась Россией в течение последних пяти лет. За этот период «русские захватили Крым, помогли ополченцам на востоке страны, а в ноябре 2018 года захватили 24 украинских моряков и три судна».

Эта доктрина предусматривает применение обычных сил, включая механизированную пехоту, танки, артиллерию, войска спецназначения, средства электронной войны, убийства, бомбовые удары, кибератаки, отметил Кент. Такую комбинацию называют «гибридной войной», пояснил он.

«Подобная тактика применялась в других местах в Европе. Нам необходимо вместе противостоять такому губительному влиянию со стороны России и быть готовыми делать это на протяжении длительного времени», – сказал чиновник Госдепартамента.

Он отметил, что американские войска испытали на себе эту тактику. В 2018 году занимавший пост главы командования сил специальных операций генерал Реймонд Томас сообщал, что отряды спецназначения подверглись атаке российских систем электронной борьбы.

Сирия стала местом, где отряды спецназначения сталкиваются с подобным воздействием. Томас называл ее «местом самой агрессивной электронной войны на планете со стороны наших противников».

Кент отметил, что американские военные, проводящие подготовку в ВСУ, сами могут многому научиться.

«Я считаю, что перед нами открывается отличная возможность теперь, когда мы помогаем украинской армии противостоять российской агрессии, изучить то, как Россия ведет войну на Украине», – пояснил представитель Госдепа.

«Американские вооруженные силы пристально следят за происходящим. За тем, как русские воюют на Украине, за оборудованием, тактикой и методами, которые они применяют», – заключил чиновник.

Он добавил, что этот опыт будет полезен в других странах, таких как Сирия.

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