Эксперт: У ЛДПР не было шансов выиграть губернаторские выборы в Санкт-Петербурге

«Либерал-демократы не могли не обратиться к «Единой России» за помощью в сборе подписей, что и произошло, насколько я знаю», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя критику вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева в адрес Александра Беглова. Гусев назвал двойственным поведение ЛДПР, которая ранее, по его данным, нуждалась в помощи с прохождением муниципального фильтра, а затем начала конфликтовать с врио губернатора Петербурга.

«Выиграть губернаторские выборы шансов у Олега Капитанова, судя по рейтингам, практически не было», – пояснил президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. Поддерживающих ЛДПР муниципальных депутатов на сегодня в Петербурге, в таком количестве, конечно, нет, напомнил он.

«Уже в процессе сбора подписей Олегу Капитанову поступило предложение возглавить комитет по межнациональным отношениям Смольного, и он решил его принять. Если человек хочет работать на этой должности, в исполнительной власти, в этом нет ничего страшного», – подчеркнул Гусев.

Напомним, руководитель фракции ЛДПР в парламенте Петербурга Олег Капитанов в минувшую среду сдал в горизбирком 147 подписей муниципальных депутатов для участия в выборах губернатора северной столицы. Однако для регистрации необходимо собрать 155 подписей муниципальных депутатов, сообщил ТАСС, то есть нужного числа Капитанов набрать не смог. Позднее стало известно, что Капитанов вообще отказался от участия в выборах и принял приглашение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова возглавить комитет по межнациональным отношениям Смольного. Параллельно он приостановил членство в ЛДПР.

В пятницу в ЛДПР заявили, что Капитанов согласился войти в команду Беглова якобы «под давлением чиновников городской администрации», и в ближайшее время он напишет заявление об отставке. Этого, впрочем, так и не произошло. В понедельник вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев выступил с открытым письмом на имя Беглова, в котором высказал критику в адрес врио губернатора, пишет «Коммерсантъ».

«Ситуация показывает, что Владимир Жириновский утрачивает контроль над ЛДПР. Как говорится, партия уплывает у него из рук, – отметил Дмитрий Гусев. – Региональные представители проводят собственную линию, с Жириновским свои действия не согласовывают. Очевидно, он теряет партию».

На сегодня рейтинг ЛДПР – около 5%, напомнил Гусев, и не очень понятно, как вообще кандидаты от либерал-демократов будут в дальнейшем избираться.

«Партия повсеместно теряет рейтинг. У Жириновского большая проблема с попаданием в Госдуму на выборах в 2021 году, поэтому он делает все, чтобы привлечь внимание к себе любыми средствами, – подчеркнул собеседник. – И история с обращениями на имя Беглова – яркое тому подтверждение».

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