Британский корабль сопроводил российский корвет через Ла-Манш

Патрульный корабль британского Королевского флота «Форт» сопроводил российский корвет «Василий Быков», проходящий через Ла-Манш.

Корабль «Форт» отплыл из Ливерпуля в воскресенье и в понедельник встретился у западного побережья Франции с российским кораблем. Для «Форта» это была первая неделя службы – его приняли в ВМС только на прошлой неделе, сообщает Daily Mail.

Издание также опубликовало фото, на котором видно и патрульный британский корабль, и российский корвет.

Также корабль ВМФ России сопровождали самолеты ВВС Британии.

После патрулирования территориальных вод Британии «Форт» должен в конце этого года направиться к Фолклендским островам.

Отметим, что корабль «Форт» был введен в эксплуатацию еще 13 апреля 2018 года, однако после этого сразу был отправлен обратно в сухой док.

Корвет Черноморского флота «Василий Быков» совершает межфлотский переход на Балтику. 18 июня он зашел в испанский порт Сеута, ранее закрытый для России по требованию НАТО.