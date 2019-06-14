Россиянка погибла в Бахрейне при загадочных обстоятельствах

22-летняя гражданка России погибла в Бахрейне, выпав из окна шестого этажа гостиницы, сообщает The Daily Mail.

Любовь Мезенцева приехала в Бахрейн с мужчиной, с которым ранее познакомилась в интернете. Его национальность и возраст не сообщаются. По данным СМИ, девушка могла стать невольным свидетелем инцидента. Уточняется, что она погибла 5 июня, передает «Российская газета».

«Говорят, что полиция задержала несколько человек», – сказала сестра погибшей, добавив, что у нее до сих пор нет подробной информации о произошедшем.

«Мы чувствовали, что это может пойти не так (в Бахрейне), мы не хотели, чтобы она туда ездила», – отметила сестра.

«Я не знаю, кто это сделал. Расследование продолжается, но мне не сказали ничего существенного. Я уверена, что это не было самоубийством, она просто не могла этого сделать», – сказала Светлана, уточнив, что по финансовым причинам не может вывезти тело сестры на родину и пытается собрать деньги.

В российском посольстве в Бахрейне сообщили, что следят за ситуацией и собирают информацию.

Ранее сообщалось, что граждане России пострадали в ДТП в итальянской Тоскане, одна женщина погибла.