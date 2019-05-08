Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин поздравил с Днем Победы граждан, но не новоизбранного главу Украины Владимира Зеленского.

По словам Пескова, Зеленского нет в списке адресатов поздравления по той причине, что он еще не вступил в свою должность, передает РИА «Новости».

Также он отметил, что действующего президента Украины Петра Порошенко Путин не поздравлял и в прошлые годы, однако это не касается украинского народа.

«Он всегда говорил, что отношения между руководством страны никоим образом не должны проецироваться на давние родственные и братские отношения народов двух стран. Именно поэтому президент поздравляет народ Украины, ветеранов Украины в преддверии великого праздника Победы», – заявил пресс-секретарь.

Ранее президент России поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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