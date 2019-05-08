Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР с Днем Победы

Президент Владимир Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР и граждан Грузии и Украины с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что в День Победы все россияне с признательностью вспоминают о героизме соотечественников, которые «отстояли свободу родной земли и спасли мир от фашистской агрессии».

«Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг – свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов», – отметил Путин.

Также президент передал слова благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, долголетия, мира и благополучия.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление Владимиру Путину по случаю Дня Победы.

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