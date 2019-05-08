Лукашенко отметил ценность памяти о войне в отношениях России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление Владимиру Путину по случаю 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

В поздравлении белорусский президент отметил благодарность, с которой потомки вспоминают подвиг героев-освободителей, упомянул скорбь по миллионам погибших, сообщается на сайте президента.

«Убежден, что свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян, содействовать развитию стратегического партнерства двух дружественных государств и поддержанию стабильности в Европе», – говорится в поздравлении.

Лукашенко направил поздравительные послания также премьер-министру России Дмитрию Медведеву, главам обеих палат Федерального собрания, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и ряду зарубежных лидеров.

Ранее в 23 странах мира, в том числе в Белоруссии, стартовала акция «Диктант Победы».

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