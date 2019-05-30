Лауреат премии «Мама года» в Британии зарезала мужа

В Британии суд признал 42-летнюю жительницу города Гейтсхэд в непредумышленном убийстве своего мужа, пишет Daily Mail.

Во время бытовой ссоры Хелена Карин Атай нанесла супругу два ножевых ранения в сердце, передает РИА «Новости».

В суде женщина рассказала, что сделала это, опасаясь за собственную жизнь. Она пояснила, что муж отказался отпустить ее в бар, либо в магазин за алкоголем, «был зол» и несколько раз ударил ее по рукам и ногам.

Ранее Хелена Карин Атай была награждена премией «Мама года» за кампанию по сбору средств на лечение своей дочери от нейробластомы. Уточняется, что ей удалось собрать 500 тыс. фунтов, но врачи не смогли спасти жизнь ребенка.

Ранее сообщалось, что водитель в Оренбуржье попытался убить переходившую дорогу экс-супругу.