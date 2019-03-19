Водитель в Оренбуржье попытался убить переходившую дорогу экс-супругу

Жительница Сорочинска из Оренбургской области Анастасия рассказала, что сознательно совершивший на нее наезд бывший муж угрожал зарезать ее, а общего ребенка забрать.

«Это бывший муж мой. До этого он хотел меня зарезать, но у него не получилось. Он ехал и видел, что я иду из магазина. Решил не зарезать, а задавить», – приводит РенТВ слова пострадавшей.

Видео наезда появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как девушка аккуратно идет по льду и обходит лужи на дороге, не замечая приближающейся опасности сзади. Машина, за рулем которой находится бывший муж Анастасии, на полном ходу сбивает девушку. От мощного удара ее подбрасывает в воздухе высоко над машиной.

Сейчас Анастасия с переломами, сотрясением, ушибами и порезами госпитализирована, а ребенок находится у бабушки.

Пострадавшая также добавила, что бывший муж давно угрожал убить ее, «завалить» всех родственников, включая маму, а ребенка отобрать. По словам Анастасии, мужчина избивал ее и тогда, когда она была беременной. Девушке приходилось писать заявления и снимать побои.