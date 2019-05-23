Постпред России при ОБСЕ призвал Зеленского к прекращению огня в Донбассе

Россия ожидает от президента Украины Владимира Зеленского практических шагов по установлению «режима тишины» в Донбассе, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Лукашевич напомнил, что Зеленский в своем программном инаугурационном заявлении в качестве основного приоритета по Донбассу назвал прекращение огня, заявив о готовности к диалогу и принятию сложных решений, передает ТАСС.

«Ближайшие недели и месяцы станут проверкой его слов на деле. Ожидаем, что в русле заявленных целей по установлению «режима тишины» последуют конкретные практические шаги», – сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Он также отметил, что Киеву не нужно затягивать с назначением новых представителей для переговорного процесса в Контактной группе в Минске.

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«Возникшая в нем сегодня пауза спровоцирована уходом команды прежнего президента [Украины] и прекращением полномочий ключевых украинских переговорщиков. Сожалеем, что в этой связи не состоялось намеченное на 22 мая заседание Контактной группы. Оно перенесено на 5 июня», – сказал российский постпред.

Лукашевич также предостерег Киев от выборочного прочтения минского Комплекса мер.

«Прекращение огня – его первый и крайне важный пункт, но не единственный. Нельзя забывать и о необходимости прямого диалога с Донецком и Луганском, придании постоянного характера закону об особом статусе Донбасса, согласовании модальностей проведения местных выборов, осуществлении амнистии участников событий в Донбассе, обмене удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех», восстановлении социально-экономических связей и т.д. Ничего из этого до сих пор полноценно не сделано», – отметил российский дипломат.

Ранее полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов рассказал, как Зеленский может прекратить обстрелы в Донбассе.

Напомним, Владимир Зеленский, в понедельник вступивший в должность президента Украины, предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях. Он также заявил, что «нет правильных или неправильных» украинцев и призвал нацию к единству.

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