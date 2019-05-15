Шарий рассказал об увольнении писавшего доносы на учительницу «черкасского арийца»

Медиаэксперт Анатолий Шарий рассказал о том, что фигуранты скандала вокруг украинской учительницы музыки, которая была уволена за то, что ознакомила детей с советскими песнями, остались без работы.

«Роман Ювшин, комментировавший зигование черкасского арийца в Берлине, ушел из компании «по собственному желанию». Осталось добиться евроордера от Германии на самого фигуранта за совершение уголовного преступления, и он сможет путешествовать исключительно по Черкасской области. Не надо было травить учительницу. Я думаю, сто раз уже пожалел. Остальные запомнят надолго», – сообщил Шарий в среду в своем Telegram-канале.

Речь идет о скандале в школе Черкасской области Украины, разгоревшемся с подачи местного жителя Евгения Иванцова, программиста из компании Codenvy, который также выступал с лекциями за границей.

«Чтобы материал запомнился лучше, по-русски учитель рассказывает 10-летним детям, что Советский Союз, а точнее Россия, освободила Украину от захватчиков (а то поговаривают, что американцы также для победы много сделали). Не налезает ни на какую голову», – написал он на своей странице в Facebook (в настоящее время страница недоступна).

На эту публикацию обратил внимание Шарий. «По доносу вот этого человека (Иванцова – прим. ВЗГЛЯД) у учительницы случилась проблема, потому что она ставила детям «Синий платочек», «Катюшу» и «Вставай, страна огромная», – подчеркнул блогер, задавшись вопросом о том, запрещены ли на Украине эти песни.

Шарий рассказал, что украинские СМИ преподнесли новость об учительнице как большой скандал. «Вот эти ублюдки, они же на самом деле думают, что «Катюша» – это что-то очень-очень плохое», – подчеркнул он.

Медиаэксперт изучил страницу Иванцова в соцсети до того, как она оказалась недоступна. Там, в частности, были опубликованы фотографии его семейного путешествия по Европе. Иванцов жаловался на «обоссанные улицы и арабов» в Париже, выражал недовольство «москалями и цыганвой» в Испании, а также демонстрировал нацистское приветствие в Берлине (10.56 на видео). Шарий подчеркивает, что двояко трактовать продемонстрированный на фото жест нельзя, так как в подписи под его фото с женой и сыном сказано: «Зиганули».

Упомянутый выше Ювшин засветился в комментариях под этой же фотографией. "Sieg heil", – гласит его комментарий.

«Смешная шутка, – иронизирует Шарий. – Особенно на территории Германии, где это запрещено законом, где это уголовное преступление». Блогер сказал, что тоже «ради шутки» направит этот материал депутату Бундестага, чтобы там «определились, этого человека можно сейчас привлечь или нельзя». Также Шарий пообещал направить скриншоты со страницы Иванцова во все места, где он будет выступать с лекциями.

«Учителя находятся в стрессе, что их уволят. И вот увольняют за песни, в которых нет ничего предосудительного, который приезжает своим тупым рылом в Германию и в Берлине на *** зигует, подписывая: «Зиганули», – вместе со своим выводком», – добавил Шарий.

Позднее Шарий сообщил (00.24), что Иванцов потерял работу. «Компания Codenvy уволила его, причем уволила достаточно резко. (…) Он, зигуя в Германии, позволил себе написать донос на учительницу, которая посмела с учениками петь песню «Синий платочек». (…) Учительница была уволена, ее вынудили уволиться», – сказал он.