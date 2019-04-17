В Крыму ответили на требования Украины компенсаций

Попытки Киева добиться от Москвы выплаты компенсации за утрату своих активов в Крыму напоминают детские игры, заявил первый зампредседателя парламента республики Ефим Фикс.

Он напомнил, что украинские компании уже на протяжении пяти лет подают иски в международные суды, пользуясь политической ситуацией и надеясь «нажиться за счет крымчан».

«Это детские игры. Их право судиться, но этим украинские власти еще раз показывают свою несостоятельность и неподготовленность. Нас эти судебные процессы совершенно не беспокоят. ... Украина в течение 23 лет не вкладывала в развитие экономики, социальной сферы и инфраструктуры, в результате чего Россия инвестирует огромные ресурсы, чтобы создать приемлемые условия для жизни крымчан», – заявил Фикс РИА «Новости».

Он отметил, что власти полуострова заняты более важной работой: подсчетом ущерба, нанесенного республике за время пребывания в составе Украины.

Во вторник Арбитражный суд принял решение взыскать с России в пользу ПАО «Укрнафта» 44,4 млн долларов компенсации за «экспроприацию имущества» компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Украина в реальности получить компенсации от России и как это связано с политическим признанием статуса Крыма.

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