Эксперт пояснил, какие коррективы может внести Турция в С-400

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16 апреля, вторник | Последнее обновление — 14:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Пожар уничтожил невидимый для посетителей уникальный элемент Нотр-Дама
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Достанутся ли российским рабочим американские миллионы
Предложен способ, как Россия может договариваться с НАТО
В России передумали сажать врачей
Будущему президенту Украины рекомендован ряд жестких мер
Тюмень спасли от боевиков
Нотр-Дам давно наш
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Политика политикой, «у соседа корова сдохла», вот это все. Но Нотр-Дам на каком-то уровне не принадлежит Франции, тем более – современной Франции. Это давно уже часть общей культуры, в которой все мы воспитаны. Это и наш собор. Подробности...
Прекратить прошлую холодную войну было проще
Антон Крылов, журналист
В США не слышат немногочисленные голоса собственных политиков, призывающих к благоразумию в отношениях с Россией. Там никак не могут принять тот факт, что с Россией надо разговаривать уважительно, а не как с побежденной Германией. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Отмена налога для бедных – это про справедливость
Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Людей со сверхдоходами от полутора миллионов рублей в стране не больше 100 тысяч человек. Они не убегут в Лондон, они здесь и сейчас присутствуют в России и будут нести бОльшую ответственность, чем они с комфортом привыкли. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама
Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утруПодробности...
Собор Парижской Богоматери сгорел
Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь ПарижПодробности...
В Москве выбрали «Мисс Россию – 2019»
Алина Санько из Азова стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019». Победительница получила 3 миллиона рублей и корону из белого золота стоимостью свыше 1 миллиона долларовПодробности...
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