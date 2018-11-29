Меркель отказала США в маневрах у Керченского пролива

Канцлер Германии Ангела Меркель в прошлом месяце отказала США, которые требовали от Берлина провести маневры ВМС ФРГ недалеко от берегов Крыма; она решила не провоцировать президента России Владимира Путина, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

По словам трех человек, знакомых с переговорами, Меркель провела 16 февраля переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом. Последний призвал канцлера Германии отправить немецкие корабли к Керченскому проливу. Таким образом Вашингтон призывал «показать Путину, что западные державы не откажутся от своего доступа к этим водам», пишет Bloomberg.

Меркель отказалась, сообщает агентство. Франция также отказалась от таких маневров, посчитав эту идею ненужной провокацией, сообщил источник американского агентства.

Это опровергает заявления Киева о том, что Германия якобы готова направить корабли в Черное море, чтобы поддерживать Украину после инцидента в Керченском проливе.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны, после этого президент Украины Петр Порошенко обратился за поддержкой к Германии, а Меркель советовала Киеву проявить «умный подход» к инциденту.