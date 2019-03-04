Газовую директиву ЕС собрались ввести до запуска «Северного потока – 2»

До запуска проекта «Северный поток – 2» в силу обязательно должна вступить доработанная Газовая директива Евросоюза, заявил после заседания Совета ЕС по энергетике генеральный директор гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.

«Да, мы рассчитываем на быстрое вступление (директивы) в силу до завершения «Северного потока – 2», то есть директива будет применяться к этому проекту. Мы говорили со странами ЕС, и мы также обсуждали возможность ввести ее в действие как можно быстрее – на следующий день после публикации (в официальном журнале ЕС), и мы также договорились о немедленном начале ее использования на национальном уровне», – приводит ТАСС слова Ристори.

В феврале 2019 года на уровне комитета представителей стран Евросоюза был одобрен компромиссный вариант поправок к Газовой директиве, согласно которой энергетические нормы ЕС (включая Третий энергопакет) должны распространиться на «Северный поток – 2». Применение Третьего энергопакета на морские газопроводы должно определяться в каждом конкретном случае странами, на побережья которых выходит труба.

Напомним, в связи с применением Газовой директивы газопровод «Северный поток – 2» мог остаться наполовину пустым, чтобы сохранить объемы под прокачку газа от независимых поставщиков. Однако Германия смогла добиться смягчения условий.