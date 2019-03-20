Началову похоронят рядом с Малашенко

Певицу Юлию Началову собираются похоронить 21 марта на Троекуровском кладбище рядом с основателем НТВ и политологом Игорем Малашенко, рассказали работники кладбища.

Началову похоронят на участке №17, где уже стоит крест покончившего с собой в Испании Малашенко, пишет «Московский комсомолец».

«Прощание будет у нас с 12.00 до 14.00 в ритуальном зале. Могилу для Началовой будем готовить сегодня вечером. А может, и утром завтра – как скажут. Место там правда неуютное очень, холодное какое-то, пустое. Только недавно людей там хоронить начали. Вообще, жалко Юлю, конечно. Говорят, человеком неплохим была, а тут из-за такой ерунды умерла...», – рассказал работник Троекуровского кладбища.

В ГУП «Ритуал» сообщили, что родственники Началовой запретили съемку во время прощания и похорон. Однако всем желающим проститься с певицей это можно будет сделать в ритуальном зале.

На церемонию прощания придут родственники и друзья Началовой, звезды сцены и телеэкрана, а также поклонники.

Напомним, певица умерла 16 марта в 38 лет. Врачи объяснили ее смерть случайностью.