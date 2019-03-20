В Госдуме отреагировали на заявление Климкина о «газовой войне»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских назвал провокацией и попыткой политического давления заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о «газовой войне» со стороны России.

«Мне кажется, что он хочет выдавать желаемое за действительное. Мне непонятно выражение «новая газовая война» – у нас и старой не было. Я помню, что Украина похищала незаконно газ из трубопровода, а того, что Россия не поставляла газ и устраивала «войну», не было. Это изначально провокационная речь», – заявил Ананских в комментарии RT.

По его словам, со стороны Украины происходит «попытка политического давления на Россию в рамках будущего договора».

«Россия сделала рыночное предложение Украине по транзиту газа, а Украина отказывается и пытается перевести это в политическую плоскость. Хотя Россия давно заявляла, что мы готовы сотрудничать без политического популизма», – сказал депутат.

Во вторник глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия якобы попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договоренностей о транзите газа через территорию Украины.

В начале марта исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сделал пессимистичный прогноз по транзиту российского газа после 2019 года. Ранее о возможной потере Украиной всего транзита предупредил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина сделала все для потери газового транзита.