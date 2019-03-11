Украина заявила о сопровождении своего буксира тремя кораблями ФСБ России

Морской буксир «Корец» ВМС Украины вышел в море в рамках мероприятий боевой подготовки, его сопроводили три корабля ФСБ России, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил Украины.

«С целью выполнения поставленных командованием объединенных сил задач, а также отработки мероприятий боевой подготовки морской буксир «Корец» совершил плановый выход в море», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-центра.

Утверждается, что при выходе из пункта базирования на дистанции около 10 миль обнаружили сторожевой корабль, который сблизился с буксиром на полторы мили, после чего лег на параллельный курс и продолжил следование по курсу буксира «Корец». Речь идет о корабле ФСБ России «Краснодарец», утверждает пресс-центр.

«В то же время второй корабль шел по правому борту, а третий держался на большом расстоянии где-то впереди», – добавили в пресс-центре.

Сообщается, что «Корец» отрабатывал вопросы противодиверсионной обороны корабля, выполнялись упражнения практической стрельбы из штатного корабельного вооружения и стрелкового оружия. Выход в море буксира прикрывал дивизион артиллерии, также на боевом дежурстве находились вертолеты и самолеты.

В конце сентября корабль управления «Донбасс» и морской буксир «Корец» ВМС Украины в сопровождении российских пограничных катеров прошли под Крымским мостом, они направились в Бердянск.