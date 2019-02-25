Кандидата на пост омбудсмена Хакасии лишили статуса судьи

Журналисты выяснили, что претендовавшая на пост уполномоченного по правам человека в Хакасии Марина Сивирина, кандидатуру которой отклонила омбудсмен Татьяна Москалькова, была привлечена к дисциплинарной ответственности и лишена статуса судьи за вынесение неправомерного судебного акта.

Внимание СМИ Сивирина привлекла после того, как едва заступивший на пост главы Хакасии Валентин Коновалов выдвинул ее на должность защитника прав человека в республике. Однако кандидатуру Сивириной забраковала комиссия на федеральном уровне. В официальном письме, подписанном омбудсменом Татьяной Москальковой, сказано: «Не может быть согласована в связи с отсутствием у нее опыта правозащитной деятельности и ввиду других обстоятельств».

Председатель комитета Верховного Совета Хакасии по конституционному законодательству, государственному строительству и правопорядку Светлана Могилина уточнила, что было всего три случая, когда уполномоченный по правам человека России не согласовывал кандидатуру в законодательный орган субъекта.

По словам источников «Агентства информационных сообщений», проблема кандидатуры Сивириной кроется в ее биографии и неоднозначном прошлом. Технолог бродильных производств по образованию, Сивирина некоторое время работала поваром. Позже, заочно получив диплом юриста, она работала в компании «Черногорскуголь», прокуратуре, Арбитражном суде, где систематически допускала нарушения норм законодательства. В частности, Сивирина не соблюдала сроки и порядок рассмотрения дел, из-за чего вышестоящей инстанцией отменялось более 21% решений. И это при среднем показателе в 3% у остальных судей. То есть в год судья Сивирина выносила по 10 -15 неверных решений, которые вели к отмене актов.

«…Что свидетельствует об отсутствии принципиального правильного ориентира в выборе поведения судьи, небрежности в соблюдении норм арбитражного процесса и выявление участившихся случаев халатного отношения к рассмотрению судебных дел», – сказано в характеристике Сивириной во время ее работы в Арбитражном суде.

Там же указывается, что поверхностный подход Сивириной к изучению материалов связан «с чувством завышенной самооценки и самоуверенности в своих профессиональных качествах, желанием использования своего служебного положения с максимальной выгодой для себя». Так, в 2004 году Сивирина была признана виновной в совершении дисциплинарного проступка – вынесла неправомерный судебный акт, чем помогла конкурсному управляющему «Абаканского сталелитейного завода» получить вознаграждение в сумме 6 млн рублей без наличия на это законных оснований. Сивирину привлекли к дисциплинарной ответственности, ее полномочия были досрочно прекращены.

Потеряв судейский статус, Сивирина баллотировалась на выборах разного уровня от партии «Патриоты России», но нигде не одержала победу.

«И даже после этого, ставший главой Хакасии Коновалов предлагает Сивирину на должность регионального омбудсмена, … кандидатуру Сивириной отклоняет Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Даже этот – крайне нелицеприятный для себя факт, экс-судья решила использовать, как повод засветиться в СМИ. Она подает судебный иск на общероссийского омбудсмена, называя ее отказ незаконным», – отмечает издание.