EASA завершило первую сессию сертификационных полетов МС-21

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) провело первую сессию полетов по программе сертификации российских самолетов МС-21-300, сообщили в Минпромторге.

«Получение европейского сертификата откроет самолету МС-21-300 дорогу на международный рынок», цитирует главу Минпромторга Дениса Мантурова РИА «Новости».

Он отметил, что во время сертификационных испытаний оценивалось поведение самолета МС-21-300 в различных режимах, в том числе на больших углах атаки и при сваливании.

Полеты длились от 2,5 до 4 часов, выполнялись на высотах от 3 до 10 километров.



Самолет пилотировал летчик-испытатель EASA. Контролировал выполнение режимов летчик-испытатель ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». В состав экипажа также входили российский и зарубежный инженеры-испытатели, анализирующие текущие параметры полетов.

На прошлой неделе в ОАК объявили о начале EASA процедуры сертификации российского лайнера МС-21. Срок получения сертификата намечен на 2020 год.

В январе в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщали, что создание среднемагистрального самолета МС-21 будет доведено до конца, несмотря на санкции.