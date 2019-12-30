В ДНР помиловали подростков, устроивших подрыв инфраструктуры в 2016 году

Глава ДНР Денис Пушилин помиловал нескольких несовершеннолетних, совершивших подрывы в 2016 году инфраструктурных объектов на территории республики. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Сегодня Глава ДНР помиловал малолетних диверсантов, которые 2,5 года назад устроили диверсию в Ясиноватой», – сообщила омбудсмен, передает «Донецкое агентство новостей».

Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев вербует в диверсанты несовершеннолетних.