Вербовщик террористической организации задержан в Хабаровском крае

В Хабаровском крае задержан 45-летний пропагандист и вербовщик международной террористической организации, сообщило УФСБ по региону.

Житель Хабаровска сначала переписывался в интернете с членом террористической организации, а затем и сам в нее вступил. В его задачи входили «пропаганда и публичные призывы к противоправной деятельности», оправдание терроризма, вербовка новых членов террористической организации.

Задержанный «по указанию своих «кураторов» публиковал в соцсетях видеозаписи с призывом финансировать и присоединяться к деятельности террористов, передает РИА «Новости».

Открыты два дела по статьям УК об участии в террористической организации и о публичных призывах к терроризму. Первая статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, вторая – до семи.

20 ноября сотрудники ФСБ задержали в Московском регионе троих членов «Исламского государства*».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что работа российской полиции по борьбе с вербовщиками террористов в интернете смещается в теневой сегмент всемирной паутины – «даркнет».