Под Москвой задержали троих вербовщиков ИГ

Сотрудники ФСБ задержали в Московском регионе троих членов «Исламского государства*» (запрещено в России), которые с 2014 года вербовали жителей столицы и Подмосковья для участия в боевых действиях, сообщила пресс-служба ФСБ.

«ФСБ РФ во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу, МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ на территории Московского региона пресечена деятельность трех членов запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство*», – передает РИА «Новости» сообщение силовой структуры.

Утверждается, что с 2014 года они вербовали жителей Москвы и области в ряды боевиков, а также организовывали каналы переправки рекрутов в Сирию. Оказывалось ими и другое содействие террористам.

«При задержании по местам жительства преступников обнаружены и изъяты фальшивые денежные знаки Банка России, поддельные паспорта, а также средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

В начале ноября Московский окружной военный суд приговорил членов ИГ* за попытку совершить теракт на сроки от 9 до 15 лет колонии.