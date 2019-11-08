Сторонников ИГ осудили в Москве за попытку теракта

Московский окружной военный суд вынес приговор членам террористический организации «Исламское государство*» (запрещена в России) за попытку совершить теракт, сообщили в управлении ФСБ по Ярославской области.

Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 9 до 15 лет в колонии строгого режима, передает ТАСС.

По данным спецслужб, «осужденные с помощью мессенджера Telegram установили контакт с представителями ИГИЛ* и планировали совершить теракт в одном из регионов России.

Тем не менее террористам не удалось реализовать свой план, поскольку 3 мая 2018 года они были задержаны.

Ранее трое членов запрещенной в России международной террористической организации ИГ* получили от 10 до 15 лет колонии за подготовку терактов на железной дороге в Московском регионе.