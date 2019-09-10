Вступил в силу приговор членам ИГ за подготовку терактов в Московском регионе

Трое членов запрещенной в России международной террористической организации ИГ* получили от 10 до 15 лет колонии за подготовку терактов на железной дороге в Московском регионе, сообщили в УФСБ по Москве и области.

«Как установлено в ходе следствия, Туйчиев Б. А. осуществлял на территории Московского региона вербовку рекрутов для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации «Исламское государство*», их переправку в Ближневосточный регион и афгано-пакистанскую зону. Кроме того, совместно с Тлуповым А. М. им совершалась подготовка к проведению террористических актов на территории Московского региона, в частности были подобраны объекты атак – транспортная инфраструктура и подвижной состав Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги», – передает ТАСС сообщение УФСБ.

По данным следствия, для осуществления замысла Туйчиев и Тлупов приобрели селитру и электролит, а также болты и гайки для изготовления самодельного взрывного устройства.

Московский окружной военный суд приговорил Анзора Тлупова к 13 годам колонии строгого режима, Бахтовара Туйчиева – к 15 годам и Манучехра Туйчиева – к 10 годам.

Напомним, 9 июля Московский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов запрещенной в России террористической организации ИГ**.