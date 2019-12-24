Военкомат объяснил ситуацию с призывом сотрудника ФБК в армию

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов долго уклонялся от военной службы по призыву, его направление в армию законно, а Новая Земля выбрана в качестве места службы по результатам медосвидетельствования, заявил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.

«До октября 2019 года гражданин Шаведдинов Р. Т., подлежащий призыву на военную службу, длительное время уклонялся от постановки на воинский учет и прохождения мероприятий, связанных с призывом», – передает ТАСС текст пояснения Локтева.

Указывается, что 28 октября Шаведдинов по повестке военного комиссара Савеловского района Москвы прибыл в военкомат. Там он «в присутствии своего адвоката прошел призывные мероприятия и медицинское освидетельствование, по результатам которого он признан годным к прохождению военной службы по призыву».

В тот же день призывная комиссия столичного района «Аэропорт» на основании закона о воинской обязанности и военной службе вручила ему повестку.

«Однако, не согласившись с решением призывной комиссии, Шаведдинов обратился в Савеловский районный суд города Москвы с соответствующим административным иском. В строгом соответствии с требованиями закона на весь период рассмотрения судом иска Шаведдинова действие решения призывной комиссии было приостановлено», – пояснил Локтев.

11 ноября Савеловский районный суд отказал в удовлетворении иска Шаведдинову. Он обжаловал решение в Московском городском суде, однако затем не являлся на заседания – его интересы 17 ноября и 23 ноября представлял адвокат.

В итоге Мосгорсуд решением от 23 декабря оставил в силе решение суда первой инстанции. В тот же день оно вступило в законную силу, «действие решения призывной комиссии было возобновлено».

«В рамках реализации данного решения, законность которого установлена судом, 23 декабря Шаведдинов был направлен на городской сборный пункт, где был проведен его повторный медицинский осмотр, в ходе которого препятствий к прохождению военной службы установлено не было», – проинформировал Локтев.

По его словам, затем Шаведдинов «в составе команды убыл к месту прохождения военной службы по призыву».

Место прохождения службы, подчеркивает Локтев, «было определено в строгом соответствии с результатами его медицинского освидетельствования и группы профессиональной пригодности».

Ранее стало известно, что сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, пытавшийся через суд опротестовать решение призывной комиссии, призван в армию после соответствующего решения судьи. СМИ сообщили, что его отправили на архипелаг Новая Земля в Архангельской области.