Менеджера ФБК призвали в армию

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслан Шаведдинов, пытавшийся через суд опротестовать решение призывной комиссии, призван в армию после соответствующего решения судьи.

«На протяжении многих лет Руслан Шаведдинов уклонялся от постановки на воинский учет, однако 28 октября с.г. по повестке прибыл в военный комиссариат. Там в присутствии своего адвоката призывник прошел медосвидетельствование и был признан годным. В тот же день ему вручили повестку», – сообщает телеграм-канал «Силовики».

Шаведдинов, не захотевший служить в армии, обратился в суд с требованием опротестовать решение призывной комиссии. Однако суд не встал на сторону призывника.

«23 декабря Московский городской суд подтвердил правомерность действий военкомата, и Шаведдинова отправили служить в соответствии с законом», – отмечают авторы канала.

Призыв Шаведдинова в армию подтвердил в Twitter и публицист Леонид Дегтярев.