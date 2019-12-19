Путин ответил на первый вопрос большой пресс-конференции словами «поймал, уел»

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции ответил на вопрос о том, насколько большой ущерб могут нанести России климатические изменения.

Пресс-конференция началась с небольшой задержкой: начало было запланировано на 12.00, но глава государства пришел в 12.07. Путин поприветствовал журналистов, отметив, что «не будет выступать с длинными речами», передает РИА «Новости».

Президент предложил сразу перейти к вопросам. Первый касался темы глобального потепления. Журналист радио «Маяк» Валерий Санфиров спросил президента о том, какой ущерб могут нанести России климатические изменения и на сколько Россия сократит вредные выбросы.

«В этом году Россия присоединилась к Парижским соглашениям, и согласно им до 2030 года сокращение вредных выбросов в атмосферу от нашей страны должно составить до 20-30%. Но вы сказали, что до 60%. Вот мне интересно – вы впервые ошиблись или имели что-то особенное?» – спросил журналист.

«Поймал, уел», – пошутил Путин, отвечая на вопрос о расхождении в цифрах.

По его словам, в договоре «действительно прописана цифра в 25-30% от 1990 года». «Как бы вывернуться из того, что вы спросили. Если взять 100%, минус 30%, будет 70%. Если взять еще поглощающую способность наших лесов, то останется где-то 60%. Будем считать, что я это имел в виду», – ответил президент.

Глава государства также предупредил, что изменение климата может привести к опустыниванию некоторых территорий и росту природных катастроф, и России это касается напрямую.

«Никто не знает, на самом деле, причин глобального изменения климата. В истории нашей Земли были такие периоды, когда были потепления и похолодания. Это может зависеть от глобальных процессов во Вселенной», – подчеркнул президент.

Президент Владимир Путин проводит традиционную, 15-ю по счету, большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом.