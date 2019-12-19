Путин ответил на первый вопрос большой пресс-конференции словами «поймал, уел»

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19 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:37  |  vz.ru
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Швейцария подталкивает Коломойского признать Крым российским

Игорь Коломойский требует от России миллионы долларов за КрымФото: Стрингер/РИА Новости
Европейский суд окончательно решил, что РФ должна компенсировать компании «Укрнафта» Игоря Коломойского потерю автозаправок в Крыму. Россия с такой позицией не согласна, платить ничего не собирается ни по этому, ни по аналогичным делам. Единственный способ у украинских компаний получить компенсации – официально признать Крым российской территорией. Иначе им грозит судьба экс-акционеров ЮКОСа. Подробности...
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Cанкции США против «Северного потока – 2» лишат Украину денег

Попытка США затормозить «Северный поток» рикошетом ударит по кошельку Украины, предупредили в БерлинеФото: Anton Vaganov/Reuters
Санкции США против «Северного потока – 2» не смогут навредить газопроводу. Он будет введен в строй – и это признают сами американцы. Эксперты полагают, что жертвой санкций могут пасть будущие российские проекты в данной сфере. Однако о строительстве новых газопроводов на Запад пока ничего не известно. Но главный пострадавший в этой истории есть. И его назвала канцлер Германии Ангела Меркель. Подробности...
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Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
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Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Персональные данные – это новая нефть

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Информация о вас, собираемая мировыми цифровыми гигантами – это такая же собственность, как движимое и недвижимое имущество. И в идеале вы сами должны решать, для каких исследований и направлений будут использоваться ваши данные. Подробности...

Ленинская бомба оказалась осколочной

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для идеологий, которые знают, как построить новый мир и достичь всеобщего счастья, люди всегда являются расходным материалом; если эти идеологии носят (как коммунизм) глобальный характер, расходным материалом являются целые страны. Подробности...
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ЭКО и воспитание детей ремнем – всего лишь разные виды семейного насилия

Сергей Мардан, публицист
Является ли наказание насилием над ребенком, каковы его формы и пределы? Где заканчивается частное дело семьи и начинается обязанность государства защитить слабого? Кто-то пытается найти ответы, а кто-то просто достает с полки гречку и берет ремень. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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              Путин ответил на первый вопрос большой пресс-конференции словами «поймал, уел»

                 19 декабря 2019, 12:16
              Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
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              Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции ответил на вопрос о том, насколько большой ущерб могут нанести России климатические изменения.

              Пресс-конференция началась с небольшой задержкой: начало было запланировано на 12.00, но глава государства пришел в 12.07. Путин поприветствовал журналистов, отметив, что «не будет выступать с длинными речами», передает РИА «Новости».

              Президент предложил сразу перейти к вопросам. Первый касался темы глобального потепления. Журналист радио «Маяк» Валерий Санфиров спросил президента о том, какой ущерб могут нанести России климатические изменения и на сколько Россия сократит вредные выбросы.

              «В этом году Россия присоединилась к Парижским соглашениям, и согласно им до 2030 года сокращение вредных выбросов в атмосферу от нашей страны должно составить до 20-30%. Но вы сказали, что до 60%. Вот мне интересно – вы впервые ошиблись или имели что-то особенное?» – спросил журналист.

              «Поймал, уел», – пошутил Путин, отвечая на вопрос о расхождении в цифрах.

              По его словам, в договоре «действительно прописана цифра в 25-30% от 1990 года». «Как бы вывернуться из того, что вы спросили. Если взять 100%, минус 30%, будет 70%. Если взять еще поглощающую способность наших лесов, то останется где-то 60%. Будем считать, что я это имел в виду», – ответил президент.

              Глава государства также предупредил, что изменение климата может привести к опустыниванию некоторых территорий и росту природных катастроф, и России это касается напрямую.

              «Никто не знает, на самом деле, причин глобального изменения климата. В истории нашей Земли были такие периоды, когда были потепления и похолодания. Это может зависеть от глобальных процессов во Вселенной», – подчеркнул президент.

              Президент Владимир Путин проводит традиционную, 15-ю по счету, большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом.


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