Журналистка пошутила о дороговизне авиабилетов и поездках Путина на Камчатку

Представитель камчатского СМИ, говоря на большой пресс-конференции президента Владимира Путина о проблемах с дороговизной авиабилетов для жителей Камчатки, пошутила, что российский лидер давно не был в этом регионе именно из-за недоступности билетов.

Журналистка с Камчатки спросила, будут ли расширять программу плоских тарифов на самолеты на Камчатку и не будут ли отменять эту программу, как предупреждали в «Аэрофлоте». Она также спросила, почему Путин давно не приезжал на Камчатку и не связано ли это с дороговизной билетов.

«Это не связано с дороговизной билетов, потому что я как раз попадаю в льготные категории», – пошутил в ответ Путин.

Он отметил, что Камчатка остается важным регионом для страны – в том числе с военной точки зрения, в частности, там находится база стратегических подлодок.

«Что касается билетов, плоских тарифов, то никто не собирается их отменять. «Аэрофлот» немножко нагнетает, выдавливая из правительства деньги на полеты. Мы будем это делать дальше, расширять систему льготных тарифов. Но вообще нам просто нужно добиваться роста доходов граждан. Они очень медленно растут. И снижения издержек при перевозке», – сказал Путин.

Президент заметил, что в этой сфере есть резервы, даже в рамках самого «Аэрофлота».